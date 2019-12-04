Шарліз Терон одягнула шкіряну сукню на кіноподію: ефектні фото

Вироби з екошкіри стали справжнім хітом у фешн-індустрії. Чимало знаменитих модниць вже продемонстрували ефектні вбрання. Днями до них вкотре долучилась Шарліз Терон, яка постала на презентації фільму у чорній мідісукні.

Останні місяці 2019 року видались для Шарліз Терон досить насиченими. 44-річна акторка знялась у фільмі "Секс-бомба" (Bombshell) та побувала на десятках презентацій спільно зі своїми колегами Марго Роббі і Ніколь Кідман. 3 грудня у Лондоні відбувся черговий показ кінострічки та пресконференція, на якій Шарліз Терон зуміла здивувати публіку.

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Під час світського виходу акторка засвітила чорну шкіряну сукню з шипами. Досить брутальне вбрання Шарліз Терон обрала з брендової колекції Alexander McQueen. Сукня не мала рукавів, а на талії дизайнери прикрасили її подвійним ремнем, що виглядало дуже стильно. Босоніжки на шпильці та лаконічні прикраси завершили образ голлівудської модниці.



Шарліз Терон у Лондоні / Getty Images



Брутальний образ Шарліз Терон / Getty Images

Цікаво, що це не вперше Шарліз Терон одягає шкіряні речі. Раніше зірка красувалась на прем'єрному показі фільму "Секс-бомба" у сукні з мереживним орнаментом. Більш брутальний образ акторка засвітила на церемонії Elle Women in Hollywood: всередині жовтня 2019 року Шарліз Терон красувалась перед камерами у спідниці, топі та шкіряній куртці.



Шарліз Терон в Лос-Анджелесі / Instagram / @charlizeafrica



Шарліз Терон у брутальному образі / Getty Images

Що відомо про фільм "Секс-бомба"?

Сюжет кінострічки базується на скандальній історії, яка сколихнула Голлівуд у 2016 році. Одразу кілька працівниць американського каналу Fox News заявили, що стали жертвами харасменту. За їхніми словами, у секс-скандалі був замішаний головний директор каналу Роджер Райс. Журналістки Мегін Келлі, яку зіграла Шарліз Терон, Гретчен Карлсон (Ніколь Кідман) і Кайла Поспісіл (Марго Роббі) вирішили не замовчувати резонансну справу та оголосили "війну" хтивому багатію. Світова прем'єра фільму "Секс-бомба" запланована на 20 грудня 2019 року.