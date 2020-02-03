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Шарліз Терон одягнула сукню з незвичним декольте: фото

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Шарліз Терон у Лондоні / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Шарліз Терон не пропускає урочистих церемоній та кінозаходів. Днями вона стала запрошеною гостею BAFTA-2020, де постала перед камерами у розкішній сукні з незвичним декольте.

Урочиста подія пройшла 2 лютого у приміщенні королівського Альберт-холлу, що в Лондоні. До Великобританії приїхали десятки голлівудських зірок, готових демонструвати американську розкіш у вбранні. Серед них – знаменита модниця Шарліз Терон, яка у 44 роки з легкістю може називатись "іконою стилю". 

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Перед камерами журналістів вона постала у приголомшливій фіолетовій сукні від Dior. Вечірнє вбрання було зроблене із драпірованої тканини, а ефектним акцентом стали незвичне декольте і тоненький пояс на талії. Елегантна зачіска та прикраси завершили look Шарліз Терон. 

Шарліз Терон
Шарліз Терон  / Getty Images

Поява акторки на церемонії BAFTA-2020 була прогнозованою. Все тому, що Шарліз Терон претендувала на відзнаку у номінації "Найкраща акторка", однак вибороти перемогу не змогла. Статуетку забрала Рене Зеллвегер за зйомки у фільмі "Джуді". 

Окрім цього, Шарліз Терон не випадково обрала для виходу вбрання від Dior. Вже кілька років вона є амбасадором бренду, тому знімається у рекламах та позує на урочистих заходах у розкішних образах від легендарного фешн-дому. 

Шарліз Терон у сукні від Dior
Шарліз Терон у сукні від Dior / Instagram / @charlizeafrica

Макіяж та манікюр Шарліз Терон
Макіяж та манікюр Шарліз Терон / Instagram / @charlizeafrica

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Шарліз Терон BAFTA Голлівуд Велика Британія
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