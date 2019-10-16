Шарліз Терон у брутальному образі відвідала світську подію: фото

Голлівудська акторка Шарліз Терон приголомшила прихильників новим публічним виходом. Знаменитість прийшла на світську подію в Лос-Анджелесі у шкіряній куртці та мініспідниці, які зробили її образ досить брутальним.

Акторка стала запрошеною гостею церемонії Elle Women in Hollywood. Відзнаки щороку вручають знаменитим жінкам, які досягнули найбільших успіхів в Голлівуді. Церемонію організували представники модного будинку Ralph Lauren and Lexus, тому всі зірки постали на світському заході у стильних образах.

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Шарліз Терон вдалось привернути чималу увагу журналістів та фотографів. Акторка обрала для публічного виходу об'ємну шкіряну куртку з металевими прикрасами, яка у поєднанні з короткою стрижкою виглядала досить брутально. Образ вона доповнила синьою атласною спідницею та гольфом. Черевики на підборах та лаконічні аксесуари завершили ефектний look Шарліз Терон.



Шарліз Терон у брутальному образі / Getty Images

Окрім Шарліз Терон, на заході побували її колеги по фільму "Секс-бомба" – Марго Роббі та Ніколь Кідман. Акторки також одягнули чорне вбрання, однак надали перевагу елегантним фасоном. А от колір їхній образів був символічним: таким чином знамениті красуні повстали проти сексуальних домагань у Голлівуді.



Голлівудські акторки виступили на Elle Women in Hollywood / Instagram / @charlizeafrica

Що відомо про фільм "Секс-бомба"?

Сюжет кінострічки базується на скандальній історії, яка сколихнула Голлівуд у 2016 році. Одразу кілька працівниць американського каналу Fox News заявили, що стали жертвами харасменту. За їхніми словами, у секс-скандалі був замішаний головний директор каналу Роджер Райс. Журналістки Мегін Келлі, яку зіграла Шарліз Терон, Гретчен Карлсон (Ніколь Кідман) і Кайла Поспісіл (Марго Роббі) вирішили не замовчувати резонансну справу та оголосили "війну" хтивому багатію. Світова прем'єра фільму "Секс-бомба" запланована на 20 грудня 2019 року.