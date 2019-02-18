Шарліз Терон вперше прокоментувала чутки про роман з Бредом Піттом

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / www.gettyimages.com

Місяць тому західні ЗМІ вибухнули чутками про те, що знаменитий голлівудський актор Бред Пітт, ім'я якого переважно фігурує новинах про розлучення з Анджеліною Джолі, закрутив роман із 43-річною колегою Шарліз Терон. Зазначалося, що їхні стосунки розвиваються вже понад півроку. Шарліз вирішила порушити мовчання і вперше прокоментувати це.

Як заявила Терон у телешоу Еллен Дедженеріс, на яке вона прийшла в рамках рекламної компанії свого нового фільму "Long Shot",  у неї взагалі немає наразі стосунків ні з ким.

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"Я зараз одна, у мене нікого немає!" – заявила Шарліз Терон.

шарліз терон
Шарліз Терон у шоу Еллен Дедженеріс / Скріншот 

Додамо, раніше джерела повідомляли, що іскра симпатії, яка переросла у стосунки, між Шарліз Терон і Бредом Піттом спалахнула понад півроку тому. Тоді актори разом з Адамом Драйвером знімалися для рекламної кампанії наручних годинників Breitling. Їхні спільні знімки зі зйомки є на офіційній сторінці аксесуарів в Instagram.

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Теги: LifeStyle Шарліз Терон Бред Пітт Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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