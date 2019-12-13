"Шазам 2" отримав дату виходу: коли вийде продовження фільму за коміксами DC

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Стало відомо, коли вийде "Шазам 2" / IMDb

Здається, недавно перша частина фільму "Шазам!" підривала прокат і збирала чималі суми, а вже днями творці супергеройської стрічки оголосили дату виходу очікуваного сиквела. Так, "Шазам 2" побачить світ у 2022 році.

Нещодавно студія Warner Bros. офіційно заявила, що друга частина фільму "Шазам" перебуває на стадії розробки і вони вже працюють над продовженням супергеройської стрічки за коміксами DC.

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Тепер представники компанії та творці фільму офіційно назвали дату виходу очікуваної кінокартини. За попередніми даними, фільм "Шазам 2" побачить світ 1 квітня 2022 року. Додамо, що в тому ж році на великий екран вийдуть такі фільми від Warner Bros.: "Флеш" та "Аквамен 2".

Нагадаємо, прем'єра першої частини фільму "Шазам" відбулася навесні 2019 року. Бюджет фільму складав 100 мільйонів доларів, а касовий збір сягнув 364 мільйонів.

Шазам!: дивитися трейлер українською 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Warner Bros. DC Comics
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