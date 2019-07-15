"Шерлок Холмс 3": у мережі з'явились перші деталі фільму з Робертом Дауні-молодшим і Джудом Лоу

У Голлівуді зняли десятки кінострічок про легендарного детектива Шерлока Холмса з книг Артура Конана-Дойла. Та, мабуть, найбільшу популярність отримали фільми за участю Роберта Дауні-молодшого та Джуда Лоу.

Як повідомляє Variety, третя частина популярної кінострічки все ж вийде на телеекрани. Представники компанії Warner Bros. вже розпочали перемовини щодо початку зйомок. Відомо, що вони спеціально очікували на завершення роботи Роберта Дауні-молодшого у фінальній частині "Месників".

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Режисерське крісло посяде не Гай Річі-. Наразі на цю роботу претендує Декстер Флетчер, який дознімав оскароносну кінострічку "Богемна рапсодія".

Відомо, що Кріс Бранкато уже почав розробляти захопливий сюжет, який наразі тримають у строгій секретності. Представникам ЗМІ вдалось довідатись, що події фільму розгортатимуться 10 років після завершення історії у "Шерлок Холмс: Гра тіней", тобто на початку 1900-их. Як складеться життя детектива після втрати коханої та які пригоди чекатимуть на нього і Доктора Ватсона – автори повідомлять перед виходом кінострічки, в 2021 році.

Перші дві частини "Шерлока Холмса" зняв Гай Річі. До звичного сюжету про детектива та його головного ворога професора Моріарті режисер додав чимало спецефектів, які привернули чималу увагу глядачів до фільму. Окрім цього, успіху кінострічкам додав і акторський склад: головні ролі у двох частинах виконали Роберт Дауні-молодший, Джуд Лоу та Рейчел Мак-Адамс. Фільми принесли мільйонні прибутки авторам та престижні нагороди.