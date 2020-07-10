Голлівудська акторка Шерон Стоун полюбляє згадувати своє минуле та ділитись із прихильниками архівними кадрами з початку своєї кінокар'єри. Однак днями два фото знаменитості приголомшили всіх підписників її блогу.

Світлини з'явились на інстаграм-сторінці Шерон Стоун і одразу ж викликали жваве обговорення. На першому фото, яке акторка опублікувала, вона позувала у віці 19 років. Червона помада, зібране волосся у зачіску з бантом і картате вбрання: Шерон Стоун ще тоді була модницею.

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Однак не це вразило всіх прихильників акторки. Вже за добу Шерон Стоун показала нове селфі, яке зробила просто перед публікацією. Якщо придивитись до світлини, можна побачити, що обличчя кінозірки майже не змінилось за 43 роки різниці між знімками. Всього кілька зморшок та нова зачіска – це все, що могли нового виявити прихильники між двома фото.

Який секрет молодості Шерон Стоун

Та і в усіх стрічках Шерон Стоун постає привабливою та молодою. Секретом її вигляду не є звернення до пластичних хірургів, хоч чимало фахівців пропонували зірці свої послуги.

"Не можу назвати точну кількість лікарів, які пропонували мені зробити підтяжку обличчя. На вмовляння декого я навіть піддалася. Але коли подивилася на свої фотографії, подумала: "Що вони збираються підтягувати?!"... У мистецтві процес старіння прекрасний. Деякі недосконалості виглядають дуже чуттєво... Люди бояться втратити щось у своїй зовнішності, але ж вони і купують. Коли моє обличчя втратило колишню повноту, виступили вилиці", – поділилась Шерон Стоун.

Як виглядала Шерон Стоун в різні роки життя / Фото Instagram / @sharonstone