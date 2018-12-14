Щаслива і закохана Дженна Д'юенн прийшла підтримати нового бойфренда на прем'єрі спектаклю

Після розлучення з Ченнінгом Татумом голлівудська акторка довго не переймалась і одразу знайшла йому заміну. Відтак у четвер, 13 грудня, Дженна Д'юенн у яскравому вбранні відвідала прем'єру спектаклю, у якому її новий обранець Стів Казі грає головну роль.

Прем'єра спектаклю Love Actually Live відбулась у Беверлі-Гіллз в четвер, 13 грудня. В рамках фестивалю Performing Arts актори кіно брали участь у романтичній виставі. Одну з провідних ролей зіграв новий бойфренд Дженни Д'юенн, Стів Казі. Колишня дружина Ченнінга Татума прийшла його підтримати.

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На урочистому вечорі актриса з'явилась у яскравому і злегка відвертому костюмі. Широкі штани і топ кольору марсала вдало підкреслили струнку фігуру Дженни. Вона виглядала доволі щасливою, багато усміхалась і з задоволенням позувала перед камерами.



Дженна Д'юенн на прем'єрі спектаклю у нового бойфренда / Instagram / @channing__jenna__tatum



Акторка обрала яскраве вбрання для урочистого вечора у Беверлі-Гіллз / Instagram / @channing__jenna__tatum



Денна Д'юенн / Instagram / @channing__jenna__tatum



Дженна Д'юенн і Стів Казі / Instagram / @justjared

Спільних знімків від фотографів у пари немає, однак щаслива пара зробила одне селфі після закінчення вистави. Також гості свята поділились романтичним моментом. Після фінальних оплесків Дженна розплакалась, а Стів зійшов зі сцени і ніжно її поцілував.



Закохані на прем'єрі у Беверлі-Гіллз / Instagram / @danielled2mgmt

Варто нагадати, Ченнінг Татум і Дженна Д'юенн повідомили про розлучення у жовтні 2018 року. Пара подала заяву в суд Лос-Анджелеса. Після 9 років шлюбу актори знайшли в собі сили розійтись мирно, аби не травмувати 5-річну доньку Еверлі.