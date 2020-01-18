Коли засвітиться на небі перша зірка, християни 18 січня відзначають Другий Святвечір або Щедрий вечір. Також цей день у певних регіонах називають Голодна кутя.

Що можна робити в Щедрий вечір

1. Перед початком Другого Святвечора треба прибрати в будинку, оскільки дім має бути чистим та прибраним до Водохреща.

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2. Напередодні Водохреща рекомендується вмитися снігом, бо вважається, що він допоможе позбутися від тяжких недуг.

3. Після Святої вечері прийнято усім пробачити та помиритись з тими, з кими ви посварені, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє з чистими помислами.



Проведіть цей вечір зі своїми близькими

Що не можна робити в Щедрий вечір

1. Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.

2. Не рекомендується у Щедрий вечір вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.

3. Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте на Другий Святвечір.

4. Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.

5. Надвечір Хрещення забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.