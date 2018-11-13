Що герцоги Кембриджські запозичили від принца Гаррі та Меган Маркл: несподівані дані

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Принц Гаррі та Меган Маркл, принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Гаррі та Меган Маркл, принц Вільям та Кейт Міддлтон / www.ibtimes.com.au

Відколи принц Гаррі одружився з екс-акторкою Меган Маркл, їхня пара стала улюбленою серед прихильників королівської родини. А от рейтинг принца Вільяма та його чарівної дружини Кейт Міддлтон трішки впав. Однак подружжя вже знайшло ключ до популярності, який активно використовують.

Як повідомляє People, за герцогами Сассекськими закріпилось негласне звання найромантичнішої пари Букінгемського палацу. Все тому, що принц Гаррі та Меган Маркл не приховують своїх почуттів на публіці, тому часто беруться за руки, ніжно доторкаються один до одного або ж цілуються. Саме такі прояви кохання неабияк подобаються публіці.

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Натомість принц Вільям та Кейт Міддлтон більш стримано поводились під час публічних виходів. Однак тепер подружжя все більше демонструє ніжність. Так, під час королівського весілля принцеси Євгенії принц поставив руку на спину Кейт, що виглядало дуже мило. 

Принц Вільям та Кейт Міддлтон
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images

"Зараз вони виглядають більш розслаблено, ніж кілька місяців тому. Схоже, стали менш одержимі правилами, яким раніше слідували. Дотик до спини рукою – один з улюблених жестів Меган і Гаррі. Він несе в собі прагнення направити, захистити, заспокоїти... Зазвичай молодший брат бере приклад зі старшого, але тут, мабуть, Вільям вчиться у Гаррі", – розповіла експерт з мови тіла Джуді Джеймс. 

 

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Водночас експерт з королівського етикету Міка Майєр пояснила, що у правилах немає вказівки не проявляти почуттів на публіці. Тому це, здебільшого, залежить від стосунків та характерів двох сторін пари. 

Теги: Королівська сім'я LifeStyle Кейт Міддлтон Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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