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Що готують в Щедрий вечір: повний список страв, які повинні стояти на столі

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Страви на Щедрий вечір / Clutch

У ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік(за старим стилем), а також у цей вечір господині готують Щедрий вечір з різноманітних страв. Що саме за традиціями повинно стояти на столі – читайте далі.

Щедрий вечір походить від кількості страв, які стоять на столі в кожній родині. Ця вечеря не є пісною, як на Святий Вечір, а навпаки – готується багато м’ясних та ситних страв. Таким чином, у надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.

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Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий вечір як значне свято різдвяного циклу. Галицьке Поділля не святкує, бо Щедрий вечір у галичан – напередодні Водохреща, а саме – 18 січня, тоді як на Наддніпрянщині це – Голодна кутя.

щедрий вечір
Список страв на Щедрий вечір

Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим благополучніше пройде рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу.

Страви на Щедрий вечір: повний список

  1. Кутя
  2. М’ясні вироби (ковбаси, шинки)
  3. Холодець
  4. Млинці з м’ясом
  5. Вареники з картоплею чи сиром
  6. Кров’янка
  7. Потапці
  8. Верещака
  9. Голубці
  10. Риба (смажна або оселедець)
  11. Узвар
  12. Пампушки

Що символізують страви на столі у Щедрий вечір

Кутя – варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова.

Голубці – голуб – символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Сотворителя.

Риба – у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.

Вареники – символізують достаток. Місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона відчуває себе добре "як вареник у маслі".

Млинці – символ Сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос.

Узвар – представляє життя, яке надається кожній людині. Свята вода є символом очищення тіла і душі.

Пампушки – святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя.

Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
сьогодні
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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Food and Drinks Традиції Різдво
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