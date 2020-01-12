Що готують в Щедрий вечір: повний список страв, які повинні стояти на столі

У ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік(за старим стилем), а також у цей вечір господині готують Щедрий вечір з різноманітних страв. Що саме за традиціями повинно стояти на столі – читайте далі.

Щедрий вечір походить від кількості страв, які стоять на столі в кожній родині. Ця вечеря не є пісною, як на Святий Вечір, а навпаки – готується багато м’ясних та ситних страв. Таким чином, у надвечір’я Старого Нового року родина за столом дякує Богові за отримані дари і просить нових на увесь наступний рік.

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Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують Щедрий вечір як значне свято різдвяного циклу. Галицьке Поділля не святкує, бо Щедрий вечір у галичан – напередодні Водохреща, а саме – 18 січня, тоді як на Наддніпрянщині це – Голодна кутя.



Список страв на Щедрий вечір

Вважається, що чим більше страв буде на столі, тим благополучніше пройде рік. На святкову вечерю треба накрити на стіл красиву скатертину, прикрасити колосками, а на середину столу поставити кутю. Саме з цієї головної страви треба розпочинати трапезу.

Страви на Щедрий вечір: повний список

Кутя М’ясні вироби (ковбаси, шинки) Холодець Млинці з м’ясом Вареники з картоплею чи сиром Кров’янка Потапці Верещака Голубці Риба (смажна або оселедець) Узвар Пампушки

Що символізують страви на столі у Щедрий вечір

Кутя – варена пшениця з медом і маком є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова.

Голубці – голуб – символ Божої любові, символ Святого Духа, символ краси і сили, отриманої від Сотворителя.

Риба – у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Три переплетених риби або три риби з однією головою символізують Трійцю.

Вареники – символізують достаток. Місце людини Господь призначив в Царстві Божому, де вона відчуває себе добре "як вареник у маслі".

Млинці – символ Сонця. Новим Сонцем для християн став Ісус Христос.

Узвар – представляє життя, яке надається кожній людині. Свята вода є символом очищення тіла і душі.

Пампушки – святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя.