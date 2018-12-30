Що краще одягнути на Новий рік 2019: стильні поради дизайнера

Коли святкове меню розписане, а ялинка прикрашена, можна подбати й про себе. Адже у новорічну ніч маєте сяяти і ви. Дизайнери та астрологи розповіли в чому краще зустрічати рік жовтого кабана.

Астрологи радять задобрити господаря наступного року – жовтого кабана – кольорами.

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"Мають переважати такі кольори: золото, жовтий, охра, відтінки зеленого і попелястого кольору", – зазначила астрологиня Юлія Богдан.



Рік Свині варто зустрічати у сукні жовтих або золотих кольорів

Дизайнер концептуального одягу Єлєна Буреніна сказала, що можна також обрати ніжні тони. В цей рік не обов'язково одягати сукню, адже свиня любить комфорт. Тому теплий світшот із незвичним візерунком – тренд в якому і в гори, і на вечірку.



Світшот із незвичним візерунком – це тренд в якому і в гори, і на вечірку

Якщо хочете бути попереду моди, закутайтеся в теплий ангоровий піджак. Або ж до нейтрального кольору додайте модного відтінку кадмій.

"Наприклад, якщо ми використовуємо чорний відтінок, то треба доповнити його яскравою плямою", – пояснила дизайнерка Єлєна Буреніна.



Стильний акцент в образі на Новий рік

А головне, щоб у новорічну ніч сяяв не тільки одяг, але й очі. А наступного року є, на що чекати з нетерпінням. Адже 2019 астрологи називають роком справедливості. І якщо ваші зусилля у 2018 році не оцінили, то скоро все зміниться на краще.

Дивіться відео, що краще одягнути на Новий рік 2019: