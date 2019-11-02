Що одягнути на ділову зустріч: ідеальний образ Амаль Клуні

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Амаль Клуні
Амаль Клуні / Колаж LifeStyle 24

Амаль Клуні вважається однією з найбільш успішних жінок у світі. Дружина Джорджа Клуні і блискуча юристка вміє створювати образ бізнесвумен і виглядати елегантно, яскраво та стильно.

Крім виконання багатьох професійних обов'язків, Амаль Клуні прийняла пропозицію стати одним із запрошених викладачів Колумбійської юридичної школи у Нью-Йорку, де вона читає власний курс.

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У п'ятницю, 1 листопада, дружина Джорджа Клуні потрапила в об'єктиви папараці, коли поспішала на заняття з майбутніми юристами. Навіть для зустрічі зі студентами Амаль підготувала дуже елегантний образ.

Клуні одягнула чорно-білу сукню із квітковим принтом довжини міді, яку доповнювали масивні бронзові гудзики. "Аутфіт" правозахисниці доповнили чорні туфлі на підборах, об'ємна сумка і сонцезахисні окуляри. А в руках знаменитість тримала стаканчик з кавою, який також передає атмосферу шаленого нью-йоркського ритму життя.

Амаль Клуні
Амаль Клуні / BackGrid / Daily Mail

Амаль Клуні
Амаль Клуні / BackGrid / Daily Mail

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Амаль Клуні
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