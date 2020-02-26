Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати

Інколи обрати подарунок на 8 березня не так легко, як нам здається. В голові крутиться багато думок, але зосередитися на чомусь одному - ніяк не виходить. Саме тому редакція LifeStyle 24 зібрала список подарунків, які ви можете подарувати своїй колезі.

8 березня – свято весни, легкості та ніжності. Саме тому рекомендується дарувати лаконічні, прості подарунки, які просто будуть приємні серцю. А щоб обрати подарунок з любов'ю, радимо чоловікам чи жінкам, обирати будь-який подарунок з нашого списку, який вам найбільше імпонує.

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Подарунки колегам на 8 березня колегам-жінкам

Солодощі

Солодощі жінки люблять не залежно від свята. Отримувати задоволення під чашечку кави з улюбленим шоколадом можна ледь чи не щодня. Ви здивуєте своїх колег, якщо подаруєте їм не просто шоколад, а бокс з різноманітними солодощами. Кожна дівчина буде в захваті від такого подарунку і обов’язково його оцінить.



Солодощі люблять всі жінки

Квіти

Квіти – універсальний подарунок, але не менш важливий саме на 8 березня. У Міжнародний жіночий день, зазвичай, дарують тюльпани, адже саме ці квіти символізують прихід весни і тепла. Втім, якщо ви знаєте вподобання своєї колеги – обирайте ті квіти, які їй найбільше подобаються.



Квіти завжди приємно отримувати

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Блокнот

Блокнот ніколи не буде зайвим подарунком, адже дівчині завжди знайдеться що записати. Особливо, якщо це стосується якихось планів чи цілей. Якщо ваша колега любить кулінарію – придбайте кулінарний блокнот, якщо малювати – скетчбук, якщо любить подорожі – travel book.



А тут ваша колега буде записувати свої найзаповітніші мрії

Косметика

Косметика – це завжди вишуканий подарунок до свята, який точно не буде довго стояти на полицях. Втім, обирати губні помади чи туш ми вам не рекомендуємо, краще придбати найбільш оптимальний варіант: крем для рук, крем для лиця, подарункові набори у ванну, гелі чи скраби для тіла.



Косметика – чудовий подарунок

Книга

В інтернеті ви знайдете безліч матеріалів із заголовками "10 причин, чому книга – найкращий подарунок". Усі причини ми описувати не будемо, але звісно, що скажемо, що це справді цікава та потрібна річ.

Книга завжди буде нагадувати вас людині, якій ви зробите цей дарунок, а ще за допомогою книги – кожен з нас розслабляється, відпочиває і наповнює себе знаннями. А якщо ви ще й знаєте вподобання своєї колеги – то точно здивуєте її тим, як добре ви знаєте її смаки та бажання.



Ідеальний подарунок на 8 березня

Чашка

Якщо докласти трішки фантазії до вибору подарунка, можна вразити свою колегу оригінальною чашкою. За допомогою такого сувеніру, який можна активно використовувати щодня, ви зможете своїй напарниці покращити настрій, допомогти створити затишок або ж просто підбадьорити красивим подарунком. Як саме ця чашка має виглядати – вибір за вами.

Добре подумайте, що саме любить ваша колега, який посуд їй подобається і з якої чашки їй буде приємно пити кожного ранку каву.



Нехай ранки вашої колеги будуть не лише приємними, але й смачними