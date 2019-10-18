Що подивитись на вихідних: улюблені комедії Лесі Нікітюк, Сергія Притули та "Вар'ятів"

Кіномани часто витрачають години на пошуки фільмів, яких ще не бачили. На допомогу прийшли знамениті телеведучі, які поділились назвами своїх улюблених комедій.

Так, представники популярних проєктів Нового каналу Леся Нікітюк та Сергій Притула, а також актори "Вар'яти-шоу" і експерт "Топ-модель по-українськи" Володимир Демчинський поділились своїми кіновподобаннями.

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Леся Нікітюк

"Найулюбленіша комедія, наша сімейна, – це "Божевільний професор", всі частини. Там така сімейка, яка постійно їсть і більше нічого не робить. Дуже смішний фільм, особливо в українському дубляжі", – поділилась Леся Нікітюк.

Кінострічка 1996 року розповідає історію професора Шермана Клампа, який мав надмірну вагу. Однак це стало проблемою для головного героя, коли він закохався. У боротьбі із зайвими кілограмами професор вдається до експериментів, від яких неможливо втримати сміх.

Дивіться трейлер до фільму "Божевільний професор": відео

Сергій Притула

"Пропала грамота" – найкраща комедія всіх часів і народів!" – впевнений Сергій Притула.

Фільм був знятий за мотивами ранніх творів Миколи Гоголя. Головні герої кінострічки "Пропала грамота" – українські козаки, які мають пройти шлях до самої цариці в Петербурзі. Однак дорога видасться довгою, сповненою веселих історій і загадкових подій.



Кадр з фільму "Пропала грамота"

Володимир Жогло та Віталій Тильний

"Мені дуже подобаються "Гарячі голови", перша та друга частини, а також "Голий пістолет" (всі частини), "Помилково звинувачений" і "Шостий елемент", – поділився Володимир Жогло.

Підтримав колегу по "Вар'яти-шоу" і Віталій Тильний. Актор також порадив подивитись фільм "Гарячі голови". Кінострічка розповідає глядачам про талановитого, але дуже мінливого пілота, який повинен впоратись із примарою свого батька та врятувати місію, що перебуває під загрозою зриву. Фільм є пародією на знаменитий "Кращий стрілець".

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Дивіться трейлер до фільму "Гарячі голови": відео

Володимир Демчинський

"Чим дорослішим стаю, то менше люблю комедії. Точніше, свіжозняті комедії. Просто дуже рідко з'являється щось настільки смішне, що змушує реготати до напівнепритомності. Останнє кіно, від якого мене просто розривало від сміху, – це чорна комедія майже 10-річної давності "Смерть на похоронах". Та й усі інші фільми в моїй збірці – той ще раритет. Зате смішний!" – зазначив експерт проєкту "Топ-модель по-українськи".

"Смерть на похоронах" – це чудовий приклад комедії із чорним гумором. Сюжет побудований довкола церемонії прощання з батьком головних героїв – Аарона та Раяна. Та все від початку летить шкеребеть, коли похоронне бюро переплутало труни. Курйозні ситуації виникають і на фоні заздрощів: Аарон не може змиритись із тим, що Раян втілив його мрію та став успішним письменником.

Дивіться трейлер до фільму "Смерть на похоронах": відео

Окрім цього, експерт радить кіноманам переглянути комедію "Тупий і ще тупіший". Тут, за словами Володимира Демчинського, ідеальне все: улюблений комік усіх часів і народів Джим Керрі, яскраві персонажі та пригоди, вибух радості і сміху з дитинства.