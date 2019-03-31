Що потрібно Україні: Святослав Вакарчук прокоментував президентські вибори

2349 Читать новость на русском
Президентські вибори 2018: Святослав Вакарчук
Президентські вибори 2018: Святослав Вакарчук / 24 Канал

Лідер популярного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийшов на виборчу дільницю в Києві. Артист виконав свій громадянський обов'язок та дав коментар журналістам.

У неділю, 31 березня, українці приходять на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів на пост президента. Проголосував і співак Святослав Вакарчук, який відомий своїми патріотичними заявами.

Читайте також: Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото

Вокаліст гурту Океан Ельзи довго тримав інтригу, чи буде балотуватися на пост глави держави, і хоч мав високі рейтинги, заяву у ЦВК так і не подав. Вже на виборах лідер "Океану Ельзи" заявив, що довго обмірковував, за кого віддати свій голос, бо серед 39 претендентів на президентське крісло не знайшов того, хто повністю б відповідав усім його вимогам.

Кожен з нас перед тим, як голосувати, має зважити всі за і проти, повинен обдумати найголовніше – куди рухається країна, яким чином, що той чи інший кандидат пропонує для цього зробити. Я зважив. Сподіваюсь, всі це зробили,
– зазначив Святослав Вакарчук.

Окрім цього, артист відверто розповів, чого не вистачає українській політиці. За словами Святослава Вакарчука, державі бракує політичної культури, а жоден із кандидатів на пост президента не вніс цього у свою програму. 

Найголовніше, що потрібно Україні сьогодні, на мою думку – це зміна політичної культури. На жаль, ніхто із 39 кандидатів не пропонує цього. Ми бачимо велику кількість імен, але не знаємо, хто за ними стоїть. Ми бачимо багато гасел і красивих слів, але дуже мало реальних ідей та дієвих алгоритмів їх втілення. Ми бачимо величезну кількість обіцянок, але є дуже маленька ймовірність, що їх виконають. Тобто та культура залишилась незмінною, 
– зазначив Святослав Вакарчук.

Не оминув Святослав Вакарчук досить гострого питання від журналістів щодо парламентських виборів. Артист не дав чіткої відповіді, чи з'явиться його ім'я у бюлетенях. 

 

blog_ava
Національний екзит-пол на президентських виборах: коли і де дивитися онлайн
сьогодні
8960
Теги: Президентські вибори 2019 LifeStyle Музика Новини LifeStyle Святослав Вакарчук
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
30 березня 11:00 Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 505
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
30 березня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
8386
Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
30 березня 09:03 Година Землі 2019: що це таке і точний час в Україні
2210
Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
29 березня 18:58 Який купальник стане трендом літа-2019: зваблива фотопідбірка
950
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
29 березня 11:57 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
5409
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук