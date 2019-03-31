Що потрібно Україні: Святослав Вакарчук прокоментував президентські вибори

Лідер популярного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прийшов на виборчу дільницю в Києві. Артист виконав свій громадянський обов'язок та дав коментар журналістам.

У неділю, 31 березня, українці приходять на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів на пост президента. Проголосував і співак Святослав Вакарчук, який відомий своїми патріотичними заявами.

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Вокаліст гурту Океан Ельзи довго тримав інтригу, чи буде балотуватися на пост глави держави, і хоч мав високі рейтинги, заяву у ЦВК так і не подав. Вже на виборах лідер "Океану Ельзи" заявив, що довго обмірковував, за кого віддати свій голос, бо серед 39 претендентів на президентське крісло не знайшов того, хто повністю б відповідав усім його вимогам.

Кожен з нас перед тим, як голосувати, має зважити всі за і проти, повинен обдумати найголовніше – куди рухається країна, яким чином, що той чи інший кандидат пропонує для цього зробити. Я зважив. Сподіваюсь, всі це зробили,

– зазначив Святослав Вакарчук.

Окрім цього, артист відверто розповів, чого не вистачає українській політиці. За словами Святослава Вакарчука, державі бракує політичної культури, а жоден із кандидатів на пост президента не вніс цього у свою програму.

Найголовніше, що потрібно Україні сьогодні, на мою думку – це зміна політичної культури. На жаль, ніхто із 39 кандидатів не пропонує цього. Ми бачимо велику кількість імен, але не знаємо, хто за ними стоїть. Ми бачимо багато гасел і красивих слів, але дуже мало реальних ідей та дієвих алгоритмів їх втілення. Ми бачимо величезну кількість обіцянок, але є дуже маленька ймовірність, що їх виконають. Тобто та культура залишилась незмінною,

– зазначив Святослав Вакарчук.

Не оминув Святослав Вакарчук досить гострого питання від журналістів щодо парламентських виборів. Артист не дав чіткої відповіді, чи з'явиться його ім'я у бюлетенях.