Що робити, коли нудно: цікаві ідеї

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Що робити, коли нудно вдома
Що робити, коли нудно вдома / Фото з відкритих джерел

Люди нудьгують в тому випадку, коли не мають чим себе зайняти. Тому, якщо ви відчуваєте, що на вас накочує нудьга – пропонуємо кілька цікавих ідей, що робити.

Що робити, коли нудно вдома?

Нудьга може прийти і від рутини, тому оберіть те, чим не займаєтеся кожного дня.

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1. Перегляньте фільм, який завжди відкладали на пізніше.

2. Наведіть порядок у гардеробі.

3. Не витрачайте час на соціальні мережі, краще зателефонуйте другу та запросіть в гості або прогуляйтеся з ним.

4. Сплануйте майбутню подорож, почитайте про визначні місця і визначіть маршрут поїздки.

5. Освіжіть дизайн кімнат. Не треба сильно витрачатися для цього, можете просто пересадити квіти у нові горщики чи купити нові подушки. Ви і розважитесь, і зробите затишну атмосферу.

Що робити з подругою, коли нудно?

1. Якщо до вас прийшла подруга, влаштуйте собі день (або ж вечір) СПА-процедур. Зробіть маски для обличчя і волосся, манікюр та педикюр – це займе ваш час, а також ви подбаєте про своє тіло.

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2. Приготуйте якусь смачну страву, наприклад, спечіть печиво, яким можна поласувати під час чаювання.

3. Ще одна ідея – навчитися робити щось нове: знайдіть відеоуроки, як робити макіяж чи зачіску і попрактикуйте вміння з подругою.

Дивіться відео, що робити з подругою, коли нудно

Що робити компанії, коли нудно вдома? 

1. Якщо ви у новій чи мало знайомій компанії, то гарною нагодою познайомитися краще будуть найрізноманітніші ігри. В якості настільної гри можна взяти "Мафію", де залучено багато людей. Також захопить велику компанію гра "Монополія" або "Менеджер".

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Теги: LifeStyle Поради Новини культури Мотивація
Джерело: LifeStyle 24
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