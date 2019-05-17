Що робити водіям, у яких вкрали машину: поради від співачки Олі Цибульської

На початку травня 2019 року українська співачка Оля Цибульська потрапила у неприємну ситуацію: у неї вкрали автомобіль. Після цього зірка навіть стала жертвою аферистів, які телефонували їй, вимагаючи "величезну суму грошей і погрожуючи, що знищать машину, яка нібито знаходиться у них".

Про це Цибульська розповіла на своїй сторінці в Instagram. Також співачка записала відео, у якому дала поради водіям, як варто поводитися, якщо у них вкрали автомобіль.

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"Перше – за жодних обставин не лишайте техпаспорт у салоні. Якщо так сталося, що техпаспорт в салоні, ви приходите в страхову, розказуєте про ситуацію, вам скрутять фігуру з трьох пальців і не повернуть гроші, тому що такі умови. Друге – позначайте свою машину, тому що так буде її простіше по камерах знайти. Це яскраві подушки всередині салону, наклейки. Третє, лишайте у салоні якісь речі, по яких можна впізнати машину", – рекомендує зірка.

Раніше співачка розповідала, за яких умов у неї вкрали автомобіль.

Я щойно повернулася з гастролей. Ми вирішили із чоловіком та сином відпочити в парку. Припаркували авто поруч на дві години. Опісля розваг повернулися і побачили, що авто немає. Звісно, як тільки я виставила цей пост в Instagram, кілька разів телефонували аферисти, мовляв, знайшли авто. Але це не більше, ніж афера,

– прокоментувала крадіжку Цибульська.