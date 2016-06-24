Що станеться з кішкою Карла Лагерфельда після його смерті: несподівані подробиці

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Карл Лагерфельд з кішкою Шупетт
Карл Лагерфельд з кішкою Шупетт / Колаж LifeStyle 24 / Instagram @choupettesdiary

Легендарний дизайнер Карл Лагерфельд помер зранку 19 лютого у Парижі від раку підшлункової залози у віці 85 років. Відомо, що останні роки модельєр був самотнім після того, як помер його найкращий друг Жак де Башер в кінці 80-х. Крім того, після його смерті не залишилося спадкоємців. Відомо, що найдорожчою до серця креативного директора Chanel була лише його кішка Шупетт.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Лагерфельд збирався залишити всі свої статки кішці, вписавши Шупетт у заповіт. 

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Дизайнер навіть хотів, щоб прах Шупетт, у випадку смерті кішки, змішали з його і поховали разом. Наразі невідомо, з ким залишиться домашня улюблениця одного з найвпливовіших людей в модній індустрії.

Що відомо про кішку Лагерфельда Шупетт? 

Кішка заробляла гроші

У Шупетт є своя сторінка в Instagram, а також кішка заробляла непогані гроші. До прикладу, на рекламних контрактах тварина заробила більше трьох мільйонів євро, часто з'являлася на сторінках модних журналів і знімалася з супермоделями.  

 

Особиста прислуга

У кішки бірманської породи була особиста прислуга – дві покоївки, які дбали про неї у відсутності Карла.

Француаза – улюблена покоївка Шупетт. Вони проводять не одну годину разом – вона робить Шупетт зачіски та інші косметичні процедури. У них бувають хвилини ніжності,
– розповідав Карл.

 

Регулярне харчування

Кішка харчувалася два рази на день: вона снідала і вечеряла за одним столом з Карлом. Що цікаво, відвозили Шупетт на огляд до ветеринара кожних 10 днів.

 

Шанувальники

Після того, як стало відомо про смерть модельєра, безліч прихильників його кішки почали писати зі співчуттям їй у коментарях до фото на сторінці в Instagram. 

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"Я дуже сумую через цю втрату", "Твого татуся вже немає в живих", "Моє серце розбилося через цю жахливу новину", "Сподіваюся, з тобою все буде добре! Тримайся", – пишуть користувачі у мережі.

 

 

 

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Теги: Карл Лагерфельд LifeStyle Мода Chanel Втрати
Джерело: LifeStyle 24
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