Що треба встигнути зробити під час вагітності: топ-10 порад від Сніжани Бабкіної

Відоме українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних 18 червня втретє стало батьками. Кохана дружина артиста народила сина, якого назвала незвичним біблійним ім’ям – Єлисеєм.

Ще раніше Сніжана Бабкіна розповідала, що їй ще задовго до вагітності наснився віщий сон і там вона почула ім'я свого третього малюка. Тепер жінка після пологів розповідає, як тривала вагітність.

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Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Сніжана опублікувала свої 10 пунктів, які потрібно встигнути зробити під час цього особливого стану для жінки.

Поради Сніжани Бабкіної, що треба зробити під час вагітності:

1. Піти на спорт – йога, басейн, аквааеробіка тощо.

2. Подорожувати з коханим.

3. Зробити красиву вагітну фотосесію (краще кілька).

4. Придбати (підготувати) все для зустрічі з малюком.

5. Добре попрацювати, щоб потім добряче "попрацювати" з дитинкою.

6. Навчитися отримувати максимум задоволення! Посміхатися частіше, співати, танцювати, гуляти, їсти ласощі, ходити на концерти, в театри.

7. Привчити себе пити 1,5-2 літри води в день.

8. Перейти на здорове харчування.

9. Виспатися.

10. І найголовніше – подружитися з собою, полюбити себе.

Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував інформацію про вагітність дружини. Знамените подружжя оголосило про поповнення в сім'ї тільки на 7 місяці "очікування чуда". Це третя дитина у шлюбі зі Сніжаною: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попередніх стосунків.