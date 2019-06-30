Що треба встигнути зробити під час вагітності: топ-10 порад від Сніжани Бабкіної
Відоме українське подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних 18 червня втретє стало батьками. Кохана дружина артиста народила сина, якого назвала незвичним біблійним ім’ям – Єлисеєм.
Ще раніше Сніжана Бабкіна розповідала, що їй ще задовго до вагітності наснився віщий сон і там вона почула ім'я свого третього малюка. Тепер жінка після пологів розповідає, як тривала вагітність.
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Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Сніжана опублікувала свої 10 пунктів, які потрібно встигнути зробити під час цього особливого стану для жінки.
Поради Сніжани Бабкіної, що треба зробити під час вагітності:
1. Піти на спорт – йога, басейн, аквааеробіка тощо.
2. Подорожувати з коханим.
3. Зробити красиву вагітну фотосесію (краще кілька).
4. Придбати (підготувати) все для зустрічі з малюком.
5. Добре попрацювати, щоб потім добряче "попрацювати" з дитинкою.
6. Навчитися отримувати максимум задоволення! Посміхатися частіше, співати, танцювати, гуляти, їсти ласощі, ходити на концерти, в театри.
7. Привчити себе пити 1,5-2 літри води в день.
8. Перейти на здорове харчування.
9. Виспатися.
10. І найголовніше – подружитися з собою, полюбити себе.
Що відомо про четверту дитину Сергія Бабкіна?Український співак Сергій Бабкін до березня 2019 року приховував інформацію про вагітність дружини. Знамените подружжя оголосило про поповнення в сім'ї тільки на 7 місяці "очікування чуда". Це третя дитина у шлюбі зі Сніжаною: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, співак має 12-річного Іллю від попередніх стосунків.