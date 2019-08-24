"Шкільний мюзикл": мережу підриває трейлер нового серіалу від Disney про музику та кохання

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"Шкільний мюзикл" 2019 року та "Шкільки мюзикл 3" 2008 року
"Шкільний мюзикл" 2019 року та "Шкільки мюзикл 3" 2008 року / Колаж: LifeStyle 24

Відомий американський фільм від Disney "Шкільний мюзикл" повертається на екрани у новому вигляді. Сиквел перетвориться у серіал, акторський склад зміниться, однак драматичний сюжет, який розповідатиме про любов до музики та кохання між учнями, залишиться.

Перший постер представники студії Disney опублікували на сторінці компанії в Instagram, а трейлер багатосерійної картини на YouTube-каналі.

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Як повідомляє видання People, серіал, знятий за мотивами успішного фільму "Шкільний мюзикл", буде представлено на сервісі Disney+ ще в листопаді 2019 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Disney (@disney)

Що цікаво, у серіалі нові актори, учні старшої школи, також гратимуть у шкільному мюзиклі, однак боротимуться за ролі героїв з попередніх частин фільму. Тобто нова героїня Ніні, яку зіграла Оївія Родріго, буде боротися за роль Габріелли з перших трьох стрічок, яку тоді зіграла Ванеса Хадженс.

За сюжетом, Рікі, якого зіграє Джошуа Бассетт, прослуховуватиме постановку і тим часом намагатиметься знову завоювати серце своєї колишньої дівчини Ніні. Однак вона вже знайшла нового бойфренда, якого зіграє Метт Корнетт. Однак під час етапів відбору на ролі Габріелли та Троя Болтона, якого в перших частинах фільму зіграв Зак Ефрон, вибирають Ніні та Рікі. Новий бойфренд Ніні не в захваті від подій, однак змушений змиритися і дозволити своїй коханій організувати приголомшливе шкільне шоу.

Дивитися трейлер до серіалу "Шкільний мюзикл": відео

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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