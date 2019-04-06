Шкіра та шовк: сестри Хадід приголомшили спільним виходом – яскраві фото
Супермодель Джіджі Хадід, яка днями прикрасила обкладинку журналу Variety, відвідала публічний захід у Нью Йорку – Variety's Power Of Women у п'ятницю, 5 квітня.
Перед об'єктивами фотографів засвітилася і супермодель Белла Хадід, яка прийшла підтримати молодшу сестру.
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Для виходу Джіджі, яка стала одним з лауреатів журналу Variety – Power of Women, одягнула блакитний комбінезон з драпіруванням від Emilia Wickstead. Завершили її образ елегантні човники на підборах з анімалістичним принтом.
Джіджі Хадід / Getty Images
Натомість Белла приміряла коричневу шкіру. На супермоделі топ, піджак та брюки з колекції бренду Rosetta Getty.
Белла Хадід / Getty Images
Джіджі і Белла Хадід / Getty Images
Також на заході приголомшила своїм виходом найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем у звабливій жовтій сукні.
Ешлі Грем / Getty Images