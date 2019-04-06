Шкіра та шовк: сестри Хадід приголомшили спільним виходом – яскраві фото

Супермодель Джіджі Хадід, яка днями прикрасила обкладинку журналу Variety, відвідала публічний захід у Нью Йорку – Variety's Power Of Women у п'ятницю, 5 квітня.

Перед об'єктивами фотографів засвітилася і супермодель Белла Хадід, яка прийшла підтримати молодшу сестру.

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Для виходу Джіджі, яка стала одним з лауреатів журналу Variety – Power of Women, одягнула блакитний комбінезон з драпіруванням від Emilia Wickstead. Завершили її образ елегантні човники на підборах з анімалістичним принтом.



Джіджі Хадід / Getty Images

Натомість Белла приміряла коричневу шкіру. На супермоделі топ, піджак та брюки з колекції бренду Rosetta Getty.



Белла Хадід / Getty Images



Джіджі і Белла Хадід / Getty Images

Також на заході приголомшила своїм виходом найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем у звабливій жовтій сукні.



Ешлі Грем / Getty Images