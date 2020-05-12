Шкіряні вироби вкрилися пліснявою в малайзійському ТЦ за 2 місяці карантину: вражаючі фото

Тривале закриття непродовольчих магазинів вплинуло не лише на прибутки їхніх власників, а й на товар. Так, в одному з ТЦ в Малайзії шкіряні вибори покрилися грибком. Гаманці, взуття, ремені, сумки та навіть обшивка крісел зіпсувалися через збільшення вологи.

За два місяці відсутності покупців товар у малайзійських магазинах більше непридатний для продажу. Як інформує Мothership, вибори з натуральної та штучної шкіри вкрилися пліснявою.

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Клімат Малайзії вирізняється високим рівнем вологості. У торгівельних центрах постійно працювали кондиціонери, які не давали поширюватися грибку. Проте впродовж тривалого закриття цвіль вкрила шкіряні поверхні та прирекла власників торгових точок на значні збитки. Сумки, гаманці, ремені, взуття потрібно буде утилізувати. Перед грибком "не встояли" навіть зали кінотеатрів. До того ж, підприємцям доведеться знезаразити приміщення від плісняви.

Можливо, відчиняти магазин також немає сенсу… Товар пошкоджений після того, як його залишили на 2 місяці,

– поділився в мережі шокуючими кадрами один з користувачів.