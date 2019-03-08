Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну 2019 / Богданна Рибак

Ну хто з нас не любить млинців? А ще й шоколадних... Приготуйте цей торт з шоколадних млинців на йогурті та здивуйте своїх рідних неповторним смаком. Адже ваші смакові рецептори просто вибухнуть від цього неймовірного смаку!