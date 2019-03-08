Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Ну хто з нас не любить млинців? А ще й шоколадних... Приготуйте цей торт з шоколадних млинців на йогурті та здивуйте своїх рідних неповторним смаком. Адже ваші смакові рецептори просто вибухнуть від цього неймовірного смаку!
Рецепт шоколадного торту з млинців на йогурті
Інгредієнти:
– 7 ст ложок муки;
– 2 ст ложки цукру;
– 300 мл рідкого домашнього йогурту;
– 100 мл води;
– 30 грам какао;
Як приготувати тісто на млинці:
1. Домашній йогурт з'єднуємо із цукром та какао.
2. Додаємо муку та злегка перемішуємо суміш до однорідної маси.
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3. Додаємо воду та знову замішуємо до однородіності.
4. Тісто на млинці має постояти до години часу.
5. Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків.
Шоко-торт з млинців на йогурті
Як приготувати начиння для шоко-торту з млинців:
Інгредієнти для начинки:
– банани;
– мигдальні пластівці;
– згущене молоко;
– журавлина;
Готові шоколадні млинці перемащуємо згущеним молоком, викладаємо порізаний банан та журавлину.
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Для декору використовуємо мигдальні пластівці, які розрівняють нерівності млинців по краях шоко-торту.
Смачного!
Фото: Богданна Рибак