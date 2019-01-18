"Шукав ідеальний камінь": Том Каулітц розповів про створення особливої каблучки для Хайді Клум
Німецький гітарист гурту Tokio Hotel Том Каулітц зробив пропозицію руки і серця 45-річній моделі Хайді Клум. Через місяць після освідчення хлопець зізнався, як обирав діаманти і створював дизайн каблучки для такого важливого кроку.
До вибору каблучки, з якою Том Каулітц робив пропозицію своїй дівчині Хайді Клум напередодні Різдва, він поставився дуже відповідально. Про це повідомляє іноземне видання The Daily Mail.
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Для освідчення хлопець вирішив сам створити дизайн персня і довгий час шукав для нього ідеальні діаманти.
Я довго шукав ідеальний зелений камінь, тому що це улюблений колір Хайді. У підсумку знайшов александрит глибокого трав'яного відтінку і вирішив, що його варто доповнити великими діамантами,
– розповів гітарист гурту Tokio Hotel.
Так, на каблучці присутні дорогоцінний зелений камінь і білі діаманти, які на сонці переливаються неймовірними кольорами.
Хайді Клум хизується каблучкою від Тома Каулітца / Getty Images
Каблучка Хайді Клум / Getty Images
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