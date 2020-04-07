Сіли на трон українського рок-н-ролу: що думає лідер "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" про "Океан Ельзи"

Український гурт "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" стає все популярнішим на українських музичних просторах. Лідер гурту Сергій Танчинець поділився, чи вважає себе кращим за Святослава Вакарчука і яке місце займав гурт в українському шоу-бізнесі раніше.

Сергій Танчинець став гостем нового випуску шоу "Слава+" У відео він розповів не лише про своє життя та родину, але й про те, що не вважає себе кращим співаком, ніж Святослав Вакарчук. Оскільки в даному випадку немає сенсу навіть змагатись із ним.

До теми Залишайся вдома: гімн противірусної компанії від українських та закордонних знаменитостей

Океан Ельзи – це окрема історія. Вони музично перебувають, або перебували в якійсь паралельній реальності, або настільки вище, ніж весь український шоу-бізнес, що намагатися конкурувати з "Океаном Ельзи" просто не має сенсу. І в мене немає бажання цього робити,

пояснив Сергій Танчинець.

Фронтмен гурту зазначив, що у свій час, поки Вакарчук не пішов у політику, гурт "Океан Ельзи" сидів "на троні" українського рок-н-ролу. На запитання ведучого, чи не став "Океан Ельзи" феноменом в Україні через брак музичних гуртів, Сергій не став цього заперечувати, але вважає, що таке звання було в них абсолютно заслуженим.

"У них прекрасна лірика, чудова музика, мені підходить його музична ідеологія, і громадянська теж. І взагалі, я з повагою і любов'ю ставлюсь до "Океану Ельзи", – розповів лідер "БEZ ОБМЕЖЕНЬ".

Не залишився Танчинець осторонь питання про НСК "Олімпійський" у Києві, адже "Океан Ельзи" не один раз збирав там тисячі людей не концертах, а "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" мав би у 2020 році дати перший концерт там. Втім, пандемія коронавірусу внесла свої корективи у концертні графіки.

Я заздрю тим чувакам, які зібрали Олімпійський, не маючи проблем з коронавірусом. Що буде далі? Як все це буде розвиватися? Стрьомно, якщо чесно,

– додав Сергій.

Більше про політичні вподобання, команду рок-гурту "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" та зіркове життя Сергія Танчинця – новому випуску СЛАВА+: