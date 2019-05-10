Сильвестер Сталлоне представить фільм "Рембо 5" на Каннському кінофестивалі

Легендарний американський актор, який прославився своїми ролями у фільмах про Рембо, представить нову частину культового фільму у Каннах, Франції. У кінокартині Сильвестер Сталлоне зіграє добре знайому йому роль – Джона Рембо.

Про це повідомляє іноземне видання Japan Today.

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Голлівудський актор Сильвестер Сталлоне заявив про бажання представити нову частину серії фільмів про Рембо на Каннському кінофестивалі, який розпочнеться у вівторок, 14 травня.

За сюжетом, у центрі подій постає в'єтнамський ветеран війни Джон Рембо. На сайті зазначається, що зйомки картини "Рембо V: Остання кров" завершилися ще кілька місяців тому, однак офіційну прем'єру запланували на осінь 2019 року.