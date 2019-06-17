Сімейний відпочинок: Арсен Мірзоян показав дітей від першого шлюбу

Зелені свята – чудова нагода побути кілька днів зі своїми рідними. Цим скористався співак Арсен Мірзоян, який влаштував сімейний відпочинок у Карпатах.

Український співак Арсен Мірзоян при першій же можливості вирушає з рідними на відпочинок. Цього разу артист обрав Карпати, куди повіз не тільки свою дружину Тоню Матвієнко, але й дітей від попереднього шлюбу. Рідкісними фото Арсен Мірзоян поділився на своїй Instagram-сторінці.

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На кадрах видно, що Арсен Мірзоян весело проводив час з синами Арсеном та Владом. Діти насолоджувались спілкуванням із зірковим батьком та у спекотну погоду купались у басейні.

Відомо, що сімейні фото зробила Тоня Матвієнко, яка не позувала поряд з чоловіком та його дітьми. Водночас у своєму блозі вона розмістила пікантне фото з басейну, на якому видно її фігуру в купальнику. Арсен Мірзоян зробив для дружини знімок, коли вона пірнала під воду.

Ймовірно, зіркове подружжя та діти продовжили відпочинок на музичному фестивалі Underhill. Саме там 16 червня Арсен Мірзоян виступив перед меломанами, презентувавши знані пісні зі своєї творчості.

Хто такий Арсен Мірзоян?

Це відомий український співак, який є автором всіх своїх пісень. Арсен Мірзоян здобув популярність після участі в проекті "Голос країни". Наразі він випустив два альбоми – "Ґудзики" та "Незвичні місця".



Щодо особистого життя, то у 2017 році Арсен Мірзоян одружився з Антоніною Матвієнко. Зіркова пара виховує двох доньок, одна з яких – від першого шлюбу співачки. Окрім цього, в Арсена Мірзояна є двоє синів від попередніх стосунків.