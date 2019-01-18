Сімейний відпочинок: Кайлі Дженнер поділилася гарячими знімками з вікенду біля океану

21-річна американська зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" відправилася на відпочинок разом зі своїм коханим Тревісом Скоттом і їхньою 11-місячною донькою Стормі. Кайлі Дженнер активно публікує ефектні світлини, зроблені на фоні неймовірних краєвидів.

Нещодавно Кайлі Дженнер поділилася знімками, на яких вона з дочкою Стормі і подругою Джорджиною Вудс одягнули подібні неонові купальники. До слова, саме цей відтінок стане трендом 2019 року.

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Нові спільні фото, на яких вона постала зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, знаменита модель і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одній зі світлин Кайлі постала у яскравій сукні з відкритим декольте на березі океану. Її коханий Тревіс Скотт влаштував для неї романтичну вечерю під час заходу сонця.

На наступному знімку зірка сексуально позує в закритому купальнику з коров'ячим принтом, який прийде на заміну "зебрі" і "леопарду" у 2019 році, на палубі яхти. Вона граційно притримувала рукою солом'яний капелюх.

Кайлі не залишила поза межами соціальних мереж і знімки своєї 11-місячної доньки Стормі. На фото дівчинка сидить на дерев'яній підлозі, яка розміщена на світлому піску, і ловить струмок води, що ллється на неї з вуличного пляжного душу.