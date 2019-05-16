Сімейний вихід: Венсан Кассель з 22-річною дружиною і дочкою прогулявся в Каннах – фото

1575 Читать новость на русском
Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка
Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка / www.gettyimages.com

Сімейство Кассель-Кунакі повертається на публіку! Під час вагітності та місяць після пологів 22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна не з'являлася на публічних заходах, відтак її поява в Каннах, де проходить знаменитий кінофестиваль, стала справжнім сюрпризом.

Спершу дівчина потрапила в об'єктиви папараці на прогулянці в Каннах, однак тоді вона виглядала втомленою. Наступного ж дня, 15 травня, їй вдалося приголомшити своєю стрункою фігурою і ефектним виходом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Читайте також: Після пологів: Тіна Кунакі приголомшила розкішним виходом на Каннському кінофестивалі – фото

Тоді шанувальники заговорили, чому її чоловік Венсан Кассель не супроводжував кохану. 16 травня закохані таки з'явилися разом з 1-місячною дівчинкою Амазоні. Додамо, що наразі подружжя не показало жодного фото малятка та ретельно приховує її від камер.

Венсан віз візок, а Тіна йшла позаду нього. Для виходу модель та новоспечена мама одягнула коротке плаття з квітковим принтом та чорну джинсову куртку. 

Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка
Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка / Getty Images

Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка
Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка / Getty Images

Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка
Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Getty Images

Що цікаво, у Каннах також засвітилася екс-дружина Венсана Моніка Беллуччі. Італійка також була у компанії свого коханого бойфренда Ніколаса Лефевра.

моніка беллуччі і ніколас лефевр
Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр / Getty Images

blog_ava
У Зеленського не задоволені датою його інавгурації
сьогодні
12260
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Тіна Кунакі Моніка Беллуччі Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євробачення-2019: пісні всіх країн і що відомо про учасників
сьогодні 15:40 Євробачення-2019: пісні всіх країн і що відомо про учасників
2535
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні 15:11 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
5082
Де купити та з чим носити українську вишиванку: захопливі фото образів
сьогодні 14:28 Де купити та з чим носити українську вишиванку: захопливі фото образів
Юлія Гілей 533
З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність
сьогодні 10:30 З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність
6179
Вишиванка по-українськи: техніка і найпоширеніші орнаменти в регіонах країни
сьогодні 09:00 Вишиванка по-українськи: техніка і найпоширеніші орнаменти в регіонах країни
Юлія Девда 831
Новини
Більше новин
Залиште відгук