Сімейний вихід: Венсан Кассель з 22-річною дружиною і дочкою прогулявся в Каннах – фото

Сімейство Кассель-Кунакі повертається на публіку! Під час вагітності та місяць після пологів 22-річна дружина французького актора Венсана Касселя Тіна не з'являлася на публічних заходах, відтак її поява в Каннах, де проходить знаменитий кінофестиваль, стала справжнім сюрпризом.

Спершу дівчина потрапила в об'єктиви папараці на прогулянці в Каннах, однак тоді вона виглядала втомленою. Наступного ж дня, 15 травня, їй вдалося приголомшити своєю стрункою фігурою і ефектним виходом на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

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Тоді шанувальники заговорили, чому її чоловік Венсан Кассель не супроводжував кохану. 16 травня закохані таки з'явилися разом з 1-місячною дівчинкою Амазоні. Додамо, що наразі подружжя не показало жодного фото малятка та ретельно приховує її від камер.

Венсан віз візок, а Тіна йшла позаду нього. Для виходу модель та новоспечена мама одягнула коротке плаття з квітковим принтом та чорну джинсову куртку.



Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка / Getty Images



Венсан Кассель, Тіна Кунакі і їхня дочка / Getty Images



Венсан Кассель і Тіна Кунакі / Getty Images

Що цікаво, у Каннах також засвітилася екс-дружина Венсана Моніка Беллуччі. Італійка також була у компанії свого коханого бойфренда Ніколаса Лефевра.



Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр / Getty Images