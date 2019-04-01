Сімейство Біберів: Хейлі і Джастін влаштували морську прогулянку

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Джастін Бібер і Хейлі Болдуін
Джастін Бібер і Хейлі Болдуін / www.gettyimages.com

Популярний співак Джастін Бібер не приховує своєї закоханості до дружини Хейлі Болдуін. Про це артист часто зізнається у багатьох коментарях та просить не порівнювати її з екс-коханою Селеною Гомес. Нові фото новоспеченого подружжя є лише доказом їхнього кохання.

Новий знімок Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото модель позує пліч-о-пліч з чоловіком Джастіном Бібером на яхті на фоні на узбережжі Каліфорнії. Дівчина, яка для морської прогулянки приміряла бежевий комбінезон, ніжно поклала голову на плече співака. 

"Бібери", – коротко прокоментувала світлину дружина Джастіна.

 

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Джастін Бібер Хейлі Болдуін Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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