Син Арнольда Шварценеггера повторив його легендарне фото

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Син Арнольда Шварценеггера повторив його легендарне фото
Син Арнольда Шварценеггера повторив його легендарне фото / Instagram / @projoe2

Син Арнольда Шварценеггера – 21-річний Джозеф Баена – намагається у всьому бути подібним до свого зіркового батька. Хлопець проводить чимало часу в спортивному залі та навіть повторив відоме фото голлівудського Термінатора".

Як відомо, Джозеф Баена – позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, народжений хатньою робітницею Мілред Патрісією. І хоч хлопець ще не повторив успіху свого зіркового батька, однак робить все для того, аби ще більше бути схожим на Арнольда Шварценеггера. 

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Джозеф у 21 рік може похизуватись чималими мускулами, адже як і його родич, багато часу приділяє спорту. Свої успіхи він залюбки демонструє прихильниками у мережі. Днями Джозеф Баена опублікував чергове фото, на якому засвітив рельєфні м'язи. При цьому хлопець обрав ту саму позу, що й Шварценеггер у 1976 році. 

Трішки пишнотілий, – з гумором написав Джозеф Баена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joseph Baena (@projoe2)

Користувачі мережі зазначили, що Джозеф Баена дуже подібний до свого батька. Водночас хейтери стверджували, що до результату Арнольда Шварценеггера хлопцю ще треба наполегливо тренуватись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joseph Baena (@projoe2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Joseph Baena (@projoe2)

До слова, Арнольд Шварценеггер з 1986 року одружений з журналісткою Марією Шрайвер. Пара виховує 4 дітей. Однак у 90-их голлівудський актор закрутив роман з хатньою робітницею, яка народила сина Джозефа. Тільки у 2011 році Шварценеггер визнав хлопця своїм сином та додав, що допомагатиме йому у всьому. І справді, актор проводить багато часу зі своїм нащадком, зокрема, ходить на спільні тренування. 

Теги: LifeStyle Арнольд Шварценеггер
Джерело: 24 Канал
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