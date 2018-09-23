Син Арнольда Шварценеггера повторив його легендарне фото

Син Арнольда Шварценеггера – 21-річний Джозеф Баена – намагається у всьому бути подібним до свого зіркового батька. Хлопець проводить чимало часу в спортивному залі та навіть повторив відоме фото голлівудського Термінатора".

Як відомо, Джозеф Баена – позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, народжений хатньою робітницею Мілред Патрісією. І хоч хлопець ще не повторив успіху свого зіркового батька, однак робить все для того, аби ще більше бути схожим на Арнольда Шварценеггера.

Читайте також: Актор Кріс Пратт заручився з донькою Арнольда Шварценеггера: фотофакт

Джозеф у 21 рік може похизуватись чималими мускулами, адже як і його родич, багато часу приділяє спорту. Свої успіхи він залюбки демонструє прихильниками у мережі. Днями Джозеф Баена опублікував чергове фото, на якому засвітив рельєфні м'язи. При цьому хлопець обрав ту саму позу, що й Шварценеггер у 1976 році.

Трішки пишнотілий, – з гумором написав Джозеф Баена.

Користувачі мережі зазначили, що Джозеф Баена дуже подібний до свого батька. Водночас хейтери стверджували, що до результату Арнольда Шварценеггера хлопцю ще треба наполегливо тренуватись.

До слова, Арнольд Шварценеггер з 1986 року одружений з журналісткою Марією Шрайвер. Пара виховує 4 дітей. Однак у 90-их голлівудський актор закрутив роман з хатньою робітницею, яка народила сина Джозефа. Тільки у 2011 році Шварценеггер визнав хлопця своїм сином та додав, що допомагатиме йому у всьому. І справді, актор проводить багато часу зі своїм нащадком, зокрема, ходить на спільні тренування.