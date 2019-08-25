Син Памели Андерсон заявив, що страждав від алкогольної залежності

Старший син Памели Андерсон та рокера Томмі Лі приголомшив Голлівуд: 23-річний Брендон зізнався, що упродовж тривалого часу лікувався від алкогольної залежності.

Відверте інтерв'ю актор-початківець дав журналістам австралійського видання Herald Sun. Брендон Томас Лі заявив, що у віці 20 років виявив алкозалежність та зрозумів, що йому варто звернутись за допомогою до лікарів.

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Син Памели Андерсон вирішив переосмислити спосіб життя після того, як алкозалежність почала впливати на його кар'єру. Щоб таки підкорити Голлівуд, актор-початківець назавжди відмовився від алкоголю та пройшов курс лікування в клініці.

Деякий час це було дійсно кумедно, а потім переходило від веселощів до думок: "О, що відбувається?" Я не ухвалював правильних рішень, я погано працював, і все це заважало досягненню моїх цілей,

– поділився Брендон Томас Лі.

Наразі актор є одним із головних героїв реаліті-шоу The Hills: New Beginnings. Зйомкам Брендон приділяє багато часу, уникаючи гучних вечірок у Лос-Анджелесі. Сам хлопець не приховує, що алкозалежність впливала не тільки на його здоров'я, але й характер, тому тепер син Памели Андерсон прагне змінити свою репутацію в Голлівуді.

"Відтоді, як я кинув пити, я став набагато кращим. Успішніше граю в кіно, якісніше працюю. Навіть як людина я змінився в хорошу сторону. Не збираюся брехати: в Лос-Анджелесі вкрай важко уникнути спокус: дівчата, гроші, наркотики... Але моя кар'єра зараз набагато важливіша, ніж вечірки... Тепер я хочу, щоб люди сприймали мене серйозно. Я став вести тверезий спосіб життя", – додав Брендон Томас Лі.

Хто такий Брендон Томас Лі?

Це первісток Памели Андерсон, який народився у шлюбі з музикантом Томмі Лі. Дитинство хлопця не можна назвати ідеальним, адже у 90-их його зіркові батьки перебували на хвилі слави та всіляко підігрівали цікавість ЗМІ до себе. Зокрема, чи не всі обговорювали інтимне відео, яке Памела і Томмі злили у мережу.

Згодом пишногруда модель і акторка заявила, що є жертвою домашнього насилля. Суд підтримав Памелу Андерсон, відправивши Томмі Лі на 6 місяців за ґрати. Після його звільнення модель розповіла, що пробачила побиття та заради дітей знов продовжує з ним стосунки. Однак шлюб протривав недовго: Томмі Лі почав зловживати алкоголем, тому Памела Андерсон подала документи на розлучення. За всіма перипетіями спостерігали сини подружжя – Брендон Томас і Ділан Джаггер, які після розриву залишились жити із зірковою матір'ю.