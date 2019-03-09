Син Тіни Кароль привітав її з 8 березня: чарівне відео

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Тіна Кароль отримала привітання від свого сина Веніаміна
Тіна Кароль отримала привітання від свого сина Веніаміна / www.segodnya.ua

Співачка Тіна Кароль є не тільки успішною співачкою та тренером вокального проекту "Голос країни", але й зірковою матусею. На Міжнародний жіночий день, що щороку відзначають 8 березня, вона отримала особливе привітання від сина Веніаміна.

Чуттєвим роликом зірка поділилась в Instagram-Stories, після чого відео з'явилось на сторінці фан-групи Тіни Кароль. Перед камерою маленький Веніамін, який проживає та навчається у Великобританії, привітав зіркову матусю з букетом тюльпанів. 

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"Мамцю, я тебе дуже люблю! Це для тебе. Вітаю!" – боязко та мило сказав Веніамін перед камерою. 

Прихильники співачки були в захваті від такого зворушливого привітання та засипали хлопчика компліментами. "Це так мило! Веніамін привітав матусю з 8 березня", "Боже, як це мило", "Сонечко", "Він такий зайчик", – написали користувачі мережі.

Зазначимо, що Тіна Кароль виховує єдиного сина Веніаміна. Хлопчик проживає та навчається у Великобританії, а його зіркова матуся не пропускає можливостей відвідати його та ділиться чарівними кадрами зі спільного відпочинку. Веніамін вражає схожістю із Тіною та залюбки позує з нею перед камерою. 

 

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Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль Музика 8 березня
Джерело: LifeStyle 24
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