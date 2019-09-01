Син Вікторії і Девіда Бекхемів святкує 17-річчя: ніжні привітання

Середній син подружжя Бекхемів Ромео святкує свій день народження у неділю, 1 вересня. Зірковому юнаку виповнюється 17 років. У мережі його вже зворушливо привітали Вікторія і Девід.

Одні з найперших привітань опублікувала в Instagram Вікторія Бекхем. Дизайнерка розмістила у мережі спільне фото зі своїми трьома синами і дочкою Харпер.

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"З днем народження, Ромео. Я не можу повірити, тобі виповнюється 17 років. Ми дуже пишаємося і любимо тебе", – додала у підписі Вікторія.

Бруклін Бекхем також показав фото Ромео і привітав його: "З днем народження, маленький брат. Люблю тебе дуже сильно".

Зірковий тато Девід Бекхем вирішив показати дитяче фото Ромео, доповнивши його зворушливим підписом.

"Тобі 17 сьогодні і я не можу повірити, як швидко плине час. Я дуже пишаюся тобою. Ти з милого хлопчика виріс у красивого юнака. Але ти ще не такий високий, як твій тато. Це наразі. З днем народження", – зазначив Девід.

Що цікаво, зазвичай у ЗМІ обговорюють бурхливе сімейне життя старшого сина Бекхемів Брукліна. Однак у березні 2019 року шанувальники заговорили й про Ромео, якому тоді було 16 років. Тоді з'явилася інформація, що хлопець почав зустрічатися з популярною акторкою і зіркою серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун.

Додамо, минулого року Ромео Бекхем відсвяткував день народження не лише в родинному колі, а й в компанії своїх хрещених батьків Елтона Джона і Девіда Ферніша.