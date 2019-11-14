Сина Елізабет Герлі визнали найсексуальнішим зірковим спадкоємцем: фото юнака

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Син британської акторки Деміан Герлі
Син британської акторки Деміан Герлі / Instagram /@damianhurley1

17-річний Деміан Герлі цього року дебютував як модель у в рекламі косметичного бренду Pat McGrath Labs. Саме за наймолодшого претендента на звання "Найсексуальніший зірковий спадкоємець" віддали голоси читачі журналу People. Сина британської актриси часто порівнюють зі знаменитою мамою, адже юнак неодноразово повторював її образи.

Журнал People почав підводити підсумки 2019. За версією видання, звання найсексуальнішого чоловіка року здобув талановитий співак Джон Ледженд. Зірці дісталася головна нагорода та обкладинка журналу. Проте не менш важливими є й переможці інших номінацій. 

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17-річний син відомої британської акторки та моделі Елізабет Герлі здобув перемогу в номінації "Найсексуальніший зірковий спадкоємець". Юнакові вдалося обійти 23-річного сина Памели Андерсон Брендона Томаса і 21-річного сина Шона Комбса Крістіана. У фінал також пройшли 27-річний син Мег Райан Джек і 24-річний син Деніела Дей-Льюїса Гебріел-Кейн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

Єдиний син Елізабет Герлі часто вражав публіку своїми ефектними образами. Так, цього літа він з'явився на одному заході в піджаку зі шпильками від Versace. Так він нагадав знаменитий образ своєї мами в аналогічній сукні зі шпильками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

Мати й син вражають схожістю не лише у відчутті моди та стилю, а й у зовнішності. Можливо, саме тому шанувальники Елізабет Герлі сплутали Деміана з дівчинкою. За статурою він худорлявий і зараз має довге волосся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

Не так давно 17-річний Деміан знявся в рекламі косметичного бренду Pat McGrath Labs. У відеоролику син акторки постав з об’ємною зачіскою на довгому волоссі та сяючим мейкапом, не властивим чоловічій статі. Як відзначили користувачі соцмереж, хоч Деміан був одягнений у білу футболку та шкіряну куртку, хлопець все одно нагадував дівчину. Це був дебютний контракт 17-річного сина Елізабер Герлі як моделі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові діти
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