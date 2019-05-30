Сирна запіканка з полуницею: смачний рецепт
У сезон полуниць приготуйте сирну запіканку з цими ягодами. Запіканка виходить ніжною, ароматною та добре зберігає форму. Подати таку запіканку можна до сніданку або як окремий десерт.
Рецепт сирної запіканки з полуницею
Інгредієнти для запіканки:
500 г сиру
100 г сметани або йогурту
3 яйця
75 г манки
125 г цукру
Дрібка ваніліну
Дрібка солі
Крихти печива
Вершкове масло
Інгредієнти для соусу:
500 г полуниці
100 мл води
100 г цукру
20 г крохмалю
Рецепт приготування сирної запіканки з полуницею
Читайте також: Смачно, як у дитинстві: рецепт вареників з вишнею
Яєчні білки добре збити з дрібкою солі та ваніліну у пишну піну. За допомогою блендера збити сир, сметану, яєчні жовтки, манну крупу і цукор до однорідної маси. Акуратно вливати збиті білки та постійно перемішати.
Форму для випічки добре змастити маслом і обсипати крихтами печива. Викласти сирну масу. Випікати протягом 1 години у духовці, розігрітій до 160 С. Потім вимкнути і дати запіканці охолонути.
Відокремити 150 г полуниці і збити в однорідне пюре. Змішати пюре з цукром і поставити на вогонь. Крохмаль змішати з холодною водою і додати в пюре, весь час помішуючи. Довести соус до кипіння і проварити протягом декількох хвилин. Викласти на сирну запіканку свіжі ягоди і полити теплим соусом.