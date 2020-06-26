Скандали у Голлівуді вже стали звичною справою. Однак цього разу новий фільм "Енола Голмс" може не вийти на екран через позов нащадків письменника Артура Конана-Дойла. Наразі до суду вже подали відповідну заяву, а служителі Феміди планують розглянути її найближчим часом.

Що відомо про фільм "Енола Холмс"

Як повідомляє Deadline, фільм "Енола Голмс" має вийти на стрімінговій платформі Netflix у вересні 2020 року. Наразі у мережі опублікували ефектні кадри з головними акторами стрічки – Генрі Кавіллом, Міллі Боббі Браун та Семом Клафліном.

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За сюжетом, молодша сестра Шерлока та Майкрофта Голмсів має не гірший інтелект, аніж у знаменитих чоловіків. Енола береться розслідувати загадкове зникнення матері. І коли її брати переконані, що вона вчинила самогубство, дівчина не вірить в це. Енола прочитає щоденник неньки, де знайде кілька підказок у заплутаній справі.

Фільм "Енола Голмс" зняли за циклом романів Ненсі Спрінгер, які мають велику популярність у світі.



Фільм "Енола Голмс" може не вийти на екран / Фото Total Film



Міллі Боббі Браун у ролі сестри Шерлока Голмса / Фото Total Film

Чому на фільм подали до суду

І хоч кіномани очікують на стрічку у вересні 2020 року, вона може не з'явитись у мережі. Справа в тому, що родичі письменника Артура Конана-Дойла, який є творцем Шерлока Голмса, подали до суду. Авторка романів Ненсі Спрінгер також повинна буде з'явитись на засіданні.

У позові наголошується, що нові книги про сестру Шерлока Голмса засновані на історії Артура Конона-Дойла, що вийшла на прилавки книгарень ще у 1920-ті роки. Тому авторка книг, як і режисери голлівудської стрічки порушили авторські права і закон про суспільне надбання.

Окрім цього, родичі легендарного письменника заявляють, що більшість творів їхнього предка були визнані загальнодоступними, окрім 10 оповідань. Саме в них і з'являється сестра Голмсів.

Наразі творці стрічки "Енола Голмс" не дають коментарів щодо судового позову. Не коментують ситуацію і представники стрімінгової компанії Netflix.



Кадр з фільму "Енола Голмс" / Фото Total Film