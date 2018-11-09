Скандал із шеф-редактором Vogue Україна: Ольга Сушко звільнилась з журналу

1662 Читать новость на русском
Ольга Сушко звільнилась з журналу Vogue Україна
Ольга Сушко звільнилась з журналу Vogue Україна

Після резонансних звинувачень у плагіаті головна редакторка глянцю Vogue Україна Ольга Сушко покинула глянець.

Відповідну офіційну заяву оприлюднили на сайті "Медіа Групи Україна". Згідно з повідомленням, відсторонена від роботи Ольга Сушко звільнилась 9 листопада. Наразі невідомо, хто остаточно займе її крісло. 

Читайте також: Кендалл Дженнер потрапила у скандал через провокативну фотозйомку у Vogue

"З 9 листопада Ольга Сушко залишає посаду головного редактора Vogue UA. До нового призначення обов'язки головного редактора виконуватиме видавець VOGUE UA Олена Чернова", – йдеться у заяві медіа-холдингу. 

Чому розгорівся скандал?

Наприкінці жовтня 2018 року у мережі розгорівся резонансний скандал. Шеф-редактор українського Vogue написала статтю, яка за змістом дуже була схожою на колонку Шахрі Амірханової, що вийшла у журналі Harper’s Bazaar в 2006 році. Це дещо збентежило прихильників глянцю та обурило представників Vogue.

 

Як Ольга Сушко відреагувала на звинувачення

Сама головна редакторка вирішила не відкараскуватись від звинувачення та попросила вибачення у читачів і редакційної колегії. Ольга Сушко пояснила, що через чимале навантаження вона доручила головну статтю червневого номеру Vogue Україна позаштатному журналісту. Вона вибачилась перед Шахрі Амірхановою, запевнивши, що це була її помилка – не перевірити роботи фрілансера. 


Виправдання Ольги Сушко / соцмережі

На це миттєво відреагувала російська журналістка, яка з гумором прокоментувала заяву колеги Ольги Сушко.

Я зворушена, що ця дівчинка зберігала мій лист упродовж 12 років і він щось для неї означав! Я писала його в складний момент свого життя і, здається, у неї він зараз теж непростий. І вона його непогано відредагувала,
– написала Шахрі Амірханова.

Однак, як виявилось, Ольга Сушко не вперше запозичувала текст з інших видань. У номері Vogue за листопад вийшла колонка головного редактора зі скопійованим чужими словами.

 

Як у Vogue відреагували на скандал

У редакції глянцю одразу ж пообіцяли розібратись з ситуацією. Представники "Медіа Група Україна" запевнили, що у Vogue проведеться службове розслідування, в результаті якого з'ясують всі деталі скандалу. Одразу після резонансного звинувачення Ольгу Сушко відсторонили від роботи. 

Теги: LifeStyle Новини України Скандал
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1045
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
948
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1706
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук