Скандал з ANNA MARIA: Сергій Притула жорстко відповів журналісту Роману Скрипіну

Україну охопив резонансний скандал за участю учасниць Нацвідбору Євробачення-2019 ANNA MARIA (справжні імена – Анна та Марія Опанасюк). Під час інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіним вони відзначились скандальними заявами щодо Криму. Резонанс у мережі не оминув ведучий шоу Сергій Притула.

На питання про окупований Крим співачки дуету ANNA MARIA неоднозначно висловились щодо нинішнього статусу півострова. За словами артисток, "Україна втратила Крим", але при цьому "Крим залишається Кримом".

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Після резонансного інтерв'ю Роман Скрипін опублікував допис у своєму блозі. Журналіст розповів, як ставиться до Національного відбору та заявив, що такі справи повинні розглядати в СБУ. Прокоментував він і зірковий склад журі, обравши досить жорстку форму.

Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944, яка розкрила очі? І тепер сєпаратюги співають для Джамали? В мене щось не клеїться. Що, взагалі, відбувається? До Данилка я не маю питань. Це людина-шлягер. Це викривлена версія Алли Пугачової для "малоросії". В мене немає питань до "Манекена" (справжнє ім’я – Євген ФІлаттов). Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку. Я його теж розумію. Але Джамала? Як так? Ведучий Сергій Притула? Патріот? На фронт передає гроші, але вПРИТУЛ не бачить перед собою п’яту колону? Як так?

– заявив Роман Скрипін.

На такий коментар миттєво відреагував телеведучий Сергій Притула, який другий рік поспіль веде популярне вокальне шоу в Україні. Він заявив, що не проводить кастинги на Нацвідборі, а тільки веде конкурс. Після кожного виступу Сергій Притула спілкувався із зірковими учасниками та розпитував їх про гастролі в Росії чи виступи в Криму.

Рома, не зай*буй, а то всі під*расти, один ти – Д'Артаньян... Я не проводжу кастинги і не визначаю, кому співати, а кому – ні. Для цього є окремі люди. Як людина притомна, я вважав за потрібне донести до глядача інформацію про ряд виконавців (учасників Нацвідбору), що гастролюють Росією,

– пояснив Сергій Притула.



Сергій Притула відповів Роману Скрипіну / Скріншот

Не забарилася і відповідь журналіста Романа Скрипіна. Він додав, що Сергій Притула, за бажання, міг поцікавитись у скандальних артисток про "здоров'я мамки", яка у соцмережах стає на захист окупантів.

Відповідь Романа Скрипіна на коментар Сергія Притули / Скріншот

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