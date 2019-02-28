Скандал з MARUV: НСТУ заявляє, що ніяких спеціальних умов у контракті не було

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НСТУ заявляє, що ніяких спеціальних умов для MARUV не було
НСТУ заявляє, що ніяких спеціальних умов для MARUV не було / Фото з відкритих джерел

Спеціальних умов в контракті для переможця національного відбору на Євробачення-2019 співачки MARUV не існувало. З нею лише провели спеціальну розмову щодо дипломатичної місії артиста від України.

Член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Олександра Кольцова на прес конференції у Києві розповіла, що контракт був готовий ще за кілька годин до завершення фіналу, пише УНІАН.

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Відповідно, написаних спеціально для MARUV пунктів там не було.

Ми вперше стикнулися зі світоглядом артиста, який вже є міжнародним артистом і хоче асоціювати себе з музикою, з миром, зі свободою. Її інтерпретації нам здалися ризикованими для країни. Якщо вас обурює те, що ми побачили ризик для країни – ми розуміємо вас,
– сказала вона.

Зі свого боку, голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія зазначив, що "контракт був готовий для будь-якого переможця Нацвідбору. За його словами, жодного тиску на журі ніхто не здійснював.

"Абсолютно чесно та відверто суспільство обрало, а ми тільки пожинаємо ризики, ми це відчули перед фіналом. Цей контракт ми підготували, і будь-який із переможців його б отримав", – додав він. 

Зазначимо, Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у пісенному конкурсі – Україна на Євробачення цього року не поїде.  

Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві. Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.

Сама ж MARUV оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати. Після цього від поїздки відмовилися ще тир учасники Нацвідбору – Freedom Jazz, Kazka та Brunettes Shoot Blondes.

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Теги: Новини України Новини політики MARUV LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення
Джерело: 24 Канал
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