Скандальна кіноактриса Гізер Локлір потрапила до психіатричної лікарні

Зірка відомого американського телесеріалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір, яка протягом минулого півріччя мала проблеми з наркотиками і правосуддям, потрапила до психіатричної лікарні. Замість трьох планових днів лікування вона там проведе 2 тижні.

Про це повідомляють у виданні TMZ.

57-річна знаменитість після проблем з судовою тяганиною через побиття медпрацівниці перебувала вдома, однак її тривожний стан лише погіршувався. Гізер довелось звернутись до фахівців, які спочатку сказали їй, що вона лікуватиметься лише три дні.

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Однак стан зірки досі залишається нестабільним, через що лікарі змушені були залишити Локлір під своїм наглядам ще на 2 тижні. Інсайдери видання повідомляють, що актрису можуть виписати раніше, але після цього її повинні направити на серйозніше лікування. Сама ж актриса відмовляється від допомоги медиків і вимагає, щоб її відправили додому.

Нагадаємо, що в червні Гізер Локлір госпіталізували через спроби накласти на себе руки. Зірка довгий давно вже бореться з наркотичною та алкогольною залежностями. Через кілька днів після госпіталізації вона напала на поліцейського та чинила супротив при арешті, після чого втручалась в роботу поліції і за це в скорому часі постане перед судом. У вересні також стало відомо, що вона завдала шкоди не лише поліцейському, а й працівнику екстреної медичної служби, яка теж подала в суд на актрису. Адвокат актриси передав Верховному суду округу Вентура, що Хізер не визнає себе винною за всіма обвинуваченнями.

Що відомо про Гізер Локлір?Окрім досить успішної акторської кар’єри, жінка останніми роками потрапляє у все більше скандалів. Гізер Локлір давно бореться із залежностями і вперше потрапила до шпиталю для реабілітації у 2008 році. Згодом Хізер Локлір намагалась вбити себе, прийнявши медикаменти та алкоголь. Тоді акторку теж вдалось врятувати від самогубства. Взимку цього року актриса потрапила в тюрму через побиття бойфренда.