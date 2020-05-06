Скандальна "Міс Україна" Маргарита Паша розповіла, якою має бути сучасна жінка

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна 2019" Маргарита Паша знов розбурхує мережу. У своєму блозі красуня, яка вже встигла відзначитись гострими і скандальними заявами, розповіла про вимоги до сучасних жінок.

Маргарита Паша опублікувала відповідний допис в інстаграм, до якого прикріпила фото в купальнику. За словами "Міс Україна 2019", чимало прихильників просили її написати свої думки про сексуальність та чим вона відрізняється від сексапільності. Тому, не зволікаючи, Маргарита Паша анонсувала майбутній допис, наголосивши на тому, якою має бути сучасна жінка.

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Ми живемо в столітті, коли жінка повинна бути багатогранною, цікавою, різнобічно розвиненою, з особливим шармом, загадкою... У нас є всі можливості для того, щоб все це розвивати у собі, самовдосконалюватися і йти в ногу з часом,

– зазначила Маргарита Паша.

Чимало її прихильників підтримали цю думку, а от деякі підписники блогу натякнули, що це сексизм, адже не тільки до жінок підвищені вимоги.

В які скандали потрапляла Маргарита Паша?

У вересні 2019 року у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019". Головну корону отримала харків'янка Маргарита Паша. Після цього дівчина неодноразово потрапляла до скандальних новин. Зокрема, Маргарита відмовилася давати інтерв’ю українською мовою.

Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?

– заявила Маргарита Паша.

Згодом "Міс Україна 2019" намагалась виправити ситуацію, зазначивши, що "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян". Окрім цього, після побажання процвітання Криму, який є анексований Росією, Маргарита Паша відповіла на заяви хейтерів. Дівчина написала у мережі цитату про псевдопатріотів.

"Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна травити, залякувати і обманювати. При чому з почуттям глибокої гідності", – написала Маргарита Паша.