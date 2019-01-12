Скандальні заяви Сергія Полуніна закрили йому шлях на французьку сцену: несподівані деталі

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Скандальні заяви Сергія Полуніна закрили йому шлях на французьку сцену
Скандальні заяви Сергія Полуніна закрили йому шлях на французьку сцену / patrioty.org.ua

Український танцівник балету Сергій Полунін, який відзначився скандальними заявами про Росію, отримав відмову від представників Паризької опери. Французи відкликали запрошення та вже повідомили його про таке рішення.

Про це повідомляє видання France 24

За інформацією ЗМІ, Сергій Полунін повинен був зіграти головну роль у постановці "Лебедине озеро". Прем'єру анонсованого спектаклю запланували на лютий 2019 року. І поки представники Паризького театру посилено готуються до шоу, один з головних танцівників постановки отримав відмову. 

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Причиною такого несподіваного рішення стали гомофобні та сексистські заяви Сергія Полуніна у мережі. Танцівник, який зробив татуювання з обличчям Володимира Путіна на грудях, опублікував резонансний допис вкінці грудня. 

Чоловік повинен бути чоловіком, а жінка жінкою. Чоловіча і жіноча енергія створюють баланс. Ось чому у вас є яйця. Те саме поза балетом. Мужики, що з вами? Жінки в світі зараз намагаються грати роль чоловіка... тому що ви – ганьба,
– заявив Сергій Полунін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Окрім цього, танцівник балету розмістив допис про пишнотілих людей. За словами Серія Полуніна, потрібно "давати ляпаса гладким людям, яких зустрічаєте. Це допоможе їм та спонукатиме до втрати ваги. Не поважайте лінь!" Така заява викликала шквал критики, зокрема, серед колег Сергія Полуніна. Відтак представники Паризького театру зазначили, що думки скандального українця суперечать їх політиці, відтак він не вийде на сцену в спектаклі "Лебедине озеро". 

Якими заявами оскандалився Сергій Полунін: хроніка
Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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