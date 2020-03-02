Скандальний кліп українця для гурту "Ленінград" претендує на міжнародну премію

Український режисер Леонід Колосовський опинився у списку номінантів міжнародної премії Berlin Music Video Awards-2020. Нагороду він може отримати за провокативний кліп, створений для російського гурту "Ленінград".

Мова йде про ролик "I_ $ USS", який вийшов у червні 2019 року. У перший прем'єрний тиждень кліп Леоніда Колосовського зібрав понад 6 мільйонів переглядів, а за пів року позначка перевершила 20 мільйонів. Однак такий успіх провокативного відео гурту "Ленінград" привернув увагу світової спільноти, а українець побореться за перемогу на Berlin Music Video Awards. У списку номінантів – кліпи Coldplay, Seed та Little Big.

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За сюжетом скандального ролика, дівчина закохується в чоловіка, що дуже схожий на Ісуса. Однак під дією наркотиків вона опиняється віч-на-віч зі своїми страхами. Ролик викликав неоднозначну реакцію серед громадськості, а деякі користувачі мережі назвали відео "відвертим богохульством". Цікаво, що в перші секунди відео Леонід Колосовський пояснив, що кліп не має на меті образити вірян.

У нас була ідея розповісти історію конкретної дівчини, яка закохується в чоловіка – зовні він схожий на Ісуса, а точніше на той образ, який їй трактувало мистецтво. У неї виникають певні фантазії і почуття, а під впливом речовин, дівчина починає бачити не тільки чоловіка, але і різні страхи і тривоги. Цей задум ми і втілили в життя,

– пояснив Леонід Колосовський.

Наразі організатори Berlin Music Video Awards ще приймають останні заявки на міжнародну премію. Нагородження переможців відбудеться наприкінці травня у німецькому Берліні.

"Ленінград" – "I_ $ USS": дивіться провокативний кліп гурту