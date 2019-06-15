Скандальний музикант Кріс Браун вдруге стане батьком

Американський артист Кріс Браун у 30 років вдруге стане батьком. Його колишня дівчина Амміка Харріс очікує на появу первістка, а от для співака ця дитина буде вже другою.

Як повідомляє Page Six, сам Кріс Браун не в захваті від майбутньої появи нащадка. Одразу після того, як Амміка Харріс розповіла йому про вагітність, артист вирішив завершити із нею стосунки.

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Водночас для своїх прихильників 30-річний Кріс Браун залишав натяки на те, що його дівчина очікує на дитину. Так, під фото на 26-річчя Амміки він написав: "Розважайся, матусю". Однак подібні фрази не розглядали як натяк про вагітність. Водночас на сторінці дівчини немає жодної вказівки на те, що вона очікує на народження первістка: зірка обирає об'ємні речі та позує в таких ракурсах, де не видно її округлого живота.

Як відомо, особисте життя Кріса Брауна рясніє скандалами. Про роман артиста з поп-співачкою Ріанною і досі ходить чимало чуток. Запальний Кріс жорстоко побив кохану перед премією Греммі-2009, а артистка вирішила не приховувати цього факту, поширивши моторошні знімки після нападу. після скандальних новин та резонансу у світі Кріс Браун отримав до 5 років умовного ув'язнення. Окрім цього, артист пройшов реабілітацію в спеціалізованому центрі.

Та це далеко не єдина скандальна новина за участю Кріса Брауна. На початку 2019 року 24-річна американка заявила, що стала жертвою зґвалтування. За її словами, злочин вчинив Кріс Браун та два його друга. Окрім цього, у 2013 році він був учасником ДТП в Лос-Анджелесі, за що отримав 1000 годин громадських робіт, та жорстоко побив чоловіка, який намагався сфотографуватися з ним. У 2017 році реперу було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Karrueche Tran після того, як його звинуватили у побитті і погрозах у її сторону.

Водночас для своєї 5-річної доньки Роялті співак є взірцевим татком. З дівчинкою, яку народила модель Ніа Гусман, Кріс Браун проводить чимало часу та публікує милі фото в мережі.