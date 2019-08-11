Скандальний Полунін отримав високе звання в окупованому Криму

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Полунін став виконувачем обов'язків ректора Академії хореографії в окупованому Севатсополі
Полунін став виконувачем обов'язків ректора Академії хореографії в окупованому Севатсополі / Getty Images

Український артист балету Сергій Полунін, який не приховує любові та прихильності до очільника Кремля Володимира Путіна, отримав високе академічне звання в окупованому Криму.

Новим "досягненням" скандальний танцівник поділився на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши фото "указу". Так, Полунін став виконувачем обов’язки "ректора" Академії хореографії в Севастополі, яка підзвітна російській владі.

Варто знати: Скандальний Полунін пошкодував, що говорив про любов до Путіна в Instagram

"Вчорашній указ про призначення виконувачем обов’язки ректора Академії хореографії у Севастополі", – написав він. 


Скріншот з Instagram-сторінки Полуніна 

Чим "прославився" Сергій Полунін?

У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях. Наразі Сергій Полунін проживає за кордоном, а у Москві отримав російське громадянство.

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Теги: Новини України Анексія Криму Новини LifeStyle Сергій Полунін LifeStyle Новини політики
Джерело: 24 канал
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