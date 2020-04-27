Скандальний режисер Ілля Хржановський заявив, що не залишить керівну посаду у центрі Бабин Яр

Російський режисер та продюсер Ілля Хржановський нещодавно отримав широкий резонанс у ЗМІ через прем'єру двох його кінострічок – "ДАУ: Дегенерація" і "ДАУ: Наташа". Чимало активістів просили позбавити чоловіка посади художнього керівника меморіального центру Бабин Яр, але той заявив, що сам йти з посади не буде.

Про це кінорежисер розповів в інтерв'ю Радіо НВ після скандалу з фільмом "ДАУ: Дегенерація", де для зйомок було використано дітей-сиріт з притулку у Харківській області. У фільмі "ДАУ: Наташа" також були кадри з жінками, де були акти згвалтування та сексуальні домагання. Хоч фільми знімались з 2008 по 2014 роки, їх вперше було презентовано у 2019 році на фестивалі "Берлінале", але європейські рецензенти здебільшого відмовились писати відгуки на ці фільми.

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Я нікуди не піду сам. На цю роботу мене запросила наглядова рада, що складається з досить шанованих у всьому світі людей. І тільки наглядова рада може прийняти рішення, щоб я пішов з цієї посади,

– заявив Хржановський.

Ба більше – режисер додав, що збирається продовжувати працювати над проектами в центрі Бабин Яр, адже так він може зробити щось більше для України: "Я вважаю це особисто для себе правильним і важливим. Я вважаю, що я можу зробити дійсно унікальну і важливу і для України, і для світу історію".

І хоч Ілля Хржановський не пояснив, які проєкти планує втілити у життя, але зазначив, що: "Людина повинна приходити і отримувати досвід, який буде пов'язаний безпосередньо з ним… Цей досвід повинен бути індивідуальним і стосуватися будь-якої людини".

Повне інтерв'ю Іллі Хржановського для Радіо НВ:

Нагадаємо, що за зняття Іллі Хржановського з посади художнього керівника меморіального центру Бабин Яр активно виступав український волонтер та ведучий Сергій Притула. Шоумен наголошував, що людина, яка екранізувала знущання над немовлятами та жінками, немає жодного права вирішувати, якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.

Додамо, що за зйомки немовлят з притулку у фільму "ДАУ: Дегенерація" дитячий омбудсмен Микола Кулеба написав звернення до поліції, аби з'ясувати, хто дав дозвіл на зйомку немовлят і чи справді вони були з дитячих будинків. Самі ж представники благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" попросили глядачів не піддаватися суспільному резонансу, викликаному навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, адже на їхню думку "Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" – це абсолютно різні проекти".