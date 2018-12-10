Скандальний російський актор Олексій Панін потрапив у ДТП

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Олексій Панін потрапив в ДТП
Олексій Панін потрапив в ДТП / mogilev.online

Скандальний актор Олексій Панін з Росії потрапив в ДТП у центрі Москви. В результаті аварії чоловік отримав травму голови.

Про це повідомляють у російському видання РЕН ТВ.

Як відомо, в момент аварійної ситуації Олексій Панін перебував на пасажирському сидінні в автомобілі марки Mercedes, за кермом якого була 36-річна сценаристка Алія Скворцова.

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За інформацією різних ЗМІ, причиною ДТП стали розбірки двох водіїв на дорозі, – незадовго до аварії у них трапилась інша ДТП, у якій автомобілі також зіткнулись. Автомобілі стояли на "аварійці" і під час сутички один чоловіків навіть підрізав ножем іншого.

Ймовірна кохана Паніна, за припущеннями ЗМІ, не дотрималась дистанції безпеки і теж спричинила аварію. Від удару російський актор отримав травму голови, але після огляду швидкої допомоги від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, що в серпні цього року Олексій Панін влаштував п'яний дебош на борту літака Сімферополь – Москва, через що в супроводі поліції покинув борт літака. Сам же актор згодом все заперечив і сказав, що він з командою не полетів з власних причин. Чоловік також неоднозначно висловлювався щодо Росії та її жителів, а також підтримував анексію Криму та навіть збирався підтримувати бойовиків на Донбасі.

Теги: Новини Росії LifeStyle Аварії та ДТП Кіно
Джерело: Lifestyle
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