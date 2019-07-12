Скандального репера R Kelly заарештували за дитячу порнографію

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R Kelly
R Kelly / P Photo/Matt Marton, File

Популярний співак R.Kelly (справжнє ім'я – Роберт Сильвестр Келлі) потрапив за ґрати у Чикаго. Артиса, якого напередодні визнали винним у зґвалтуванні неповнолітної дівчини, звинувачується за 13 пунктами.

Про це повідомляє видання The New York Times. Одними з 13 пунктів за якими звинувачується R Kelly – дитяча порнографія, розбещення неповнолітніх, сексуальні домагання тощо.

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Представники правоохоронних органів зазначили, що для подальшого судового розгляду скандальний артист буде доправлений до Нью-Йорка. Додамо, що співаку загрожує тюремний термін від шести до 30 років.

"Обвинувальний акт включає в себе звинувачення в дитячій порнографії, спокушання неповнолітніх, а також в ухиленні від правосуддя", – заявив помічник окружного прокурора в штаті Іллінойс Джозеф Фітцпатрік.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PlayON TV (@playontv_9ja)

 

В яких злочинах фігурував R Kelly?Американський артист неодноразово фігурував в кримінальних справах. У 1994 році R.Kelly таємно одружився зі співачкою Aaliyah, якій на той момент було всього 15 років.

Наприкінці лютого 2019 року одразу 4 людини заявили, що були жертвами сексуального домагання артиста. За словами потерпілих, злочини артист вчиняв з 1998 до 2010 років. Тоді ймовірні жертви зґвалтування не були повнолітніми. Раніше ж, у 2001 році, співака звинуватила у домаганнях 17-річна дівчина, а у 2002-му на нього подали ще два позови. Також його звинувачували у зніманні дитячої порнографії.

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Теги: LifeStyle Скандал Кримінал
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